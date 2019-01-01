Россия перебрасывает фрегат Северного флота, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземное море
|12:21 06.03.2019
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|Россия
Фрегат "Адмирал Горшков", один из современных кораблей ВМФ России, как ожидается, в скором времени войдет в состав российской эскадры в Средиземном море.
Об этом сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
"Ожидается, что поход корабля продлится несколько месяцев. Предполагается выполнение задач и в Средиземном море", - сказал он.
Фрегат оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".
В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В ее составе - около 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Российские корабли и подлодки неоднократно наносили удары из акватории Средиземного моря ракетами "Калибр" по Сирии.
Ранее сегодня стало известно, что "Адмирал Горшков" приступил к проходу пролива Ла-Манш.
Как сообщала пресс-служба Северного флота, это первый дальний поход в истории "Адмирала Горшкова". Во время него экипаж фрегата уже провел несколько боевых учений в том числе по поиску подводных лодок.
"Адмирал Горшков" был принят в состав ВМФ 28 июля 2018 года после нескольких лет испытаний. Это первый крупный надводный боевой корабль, заложенный на судостроительных верфях России после распада СССР.
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