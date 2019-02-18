Те, що в Росії дали інформацію про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження. Це розраховано на захист від "провокацій" з боку українців.

Таку думку висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева, передає УНІАН посилаючись на «Обозреватель».

Вона зазначила, що Кримський півострів перетворюють на справжню військову базу Кремля.

"Росія так і хотіла зробити, захопивши Крим. Керченський міст – це проект самого Путіна, певний символ росіян, тому вони говорять, що українські "диверсанти" хочуть його зруйнувати. Те, що вони дали інформацію про патрулювання мосту публічно, чітко артикулюючи, означає, що, найімовірніше, це матиме продовження", – сказала вона.

Правозахисниця нагадала подібну ситуацію у 2016 році, коли відбувались навчання Росії в цьому регіоні, де затримали так званих "диверсантів".

"Будь-яка ситуація, яку РФ вчиняє на території півострова, так чи інакше через деякий момент вистрелить проти України. Ми пам`ятаємо загострення у Керчі, в Азовському морі і також ситуацію, коли в листопаді минулого року були затримані українські моряки", – додала вона.

Як стало відомо раніше, військові катери Нацгвардії РФ БК-16 5 березня заступили на патрулювання чорноморського побережжя.

Нагадаємо: Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море.



