Інформація про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження

12:01 06.03.2019 0 комментариев Крым

Те, що в Росії дали інформацію про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження. Це розраховано на захист від "провокацій" з боку українців. 

Таку думку висловила координатор громадської ініціативи "Крим SOS" Таміла Ташева, передає УНІАН посилаючись на «Обозреватель».

Вона зазначила, що Кримський півострів перетворюють на справжню військову базу Кремля.

"Росія так і хотіла зробити, захопивши Крим. Керченський міст – це проект самого Путіна, певний символ росіян, тому вони говорять, що українські "диверсанти" хочуть його зруйнувати. Те, що вони дали інформацію про патрулювання мосту публічно, чітко артикулюючи, означає, що, найімовірніше, це матиме продовження", – сказала вона.

Правозахисниця нагадала подібну ситуацію у 2016 році, коли відбувались навчання Росії в цьому регіоні, де затримали так званих "диверсантів".

"Будь-яка ситуація, яку РФ вчиняє на території півострова, так чи інакше через деякий момент вистрелить проти України. Ми пам`ятаємо загострення у Керчі, в Азовському морі і також ситуацію, коли в листопаді минулого року були затримані українські моряки", – додала вона.

Як стало відомо раніше, військові катери Нацгвардії РФ БК-16 5 березня заступили на патрулювання чорноморського побережжя.

Нагадаємо: Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море.


 



Ещё на эту тему:

17:21 06.03.2019
В Черном море экипаж корабля ЧФ страны оккупанта отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
11:41 06.03.2019
РФ проводила військові навчання з "Іскандерами" та балістичними ракетами "Рубіж" в Криму і на Донбасі
11:21 06.03.2019
Росія хоче направити захоплених українських моряків на психіатричну експертизу
17:41 05.03.2019
Фрегат ЧФ страны оккупанта вернулся в аннексированный Севастополь
15:21 05.03.2019
"Азовський пакет" санкцій проти росіян можуть розглянути в Брюсселі у середу
14:01 05.03.2019
Мін'юст вважає, що є єдиний спосіб повернути арештованих в РФ українських моряків
13:41 05.03.2019
Волкер: Росія має негайно звільнити захоплених 100 днів тому українських військових / Відео
12:21 05.03.2019
Чотири країни відчувають загрози у Чорному морі з боку РФ
12:01 05.03.2019
На 30 полигонах ЮВО зенитчики отрабатывают прикрытие войск от массовых атак беспилотников
08:21 05.03.2019
До полонених моряків підселили «спеціальних» співкамерників
17:21 04.03.2019
Адвокати українських військовополонених моряків готують пакет документів для подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ
16:01 04.03.2019
Російський фрегат повертається з Середземного моря в окупований Севастополь
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
08:41 05.03.2019
Громадяни Молдови підтримали скорочення кількості депутатів парламенту
Все новости страны
Россия Россия
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
12:21 06.03.2019
Россия перебрасывает фрегат Северного флота, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземное море
10:41 06.03.2019
В Новороссийск прибудут два боевых корабля ВМС Турции
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
20:41 06.03.2019
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
20:21 06.03.2019
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
20:01 06.03.2019
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс