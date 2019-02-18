РФ проводила військові навчання з "Іскандерами" та балістичними ракетами "Рубіж" в Криму і на Донбасі

11:41 06.03.2019 0 комментариев Крым

Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що Росія зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю за озброєнням, розробляючи і випробовуючи балістичну ракету РС-26 "Рубіж" та удосконаливши ракетний комплекс "Іскандер-М", військові навчання з яким були зафіксовані на окупованому Донбасі та у Криму.

Про це він написав у Facebook, повідомляє УНІАН.

На його думку, рішення США щодо виходу з Договору між СРСР та США про ліквідацію їх ракет середньої дальності та меншої дальності (ДРСМД) абсолютно виправданий, обгрунтований і відповідає сьогоднішньому стану безпекової ситуації як на Європейському континенті, так і у світі загалом.

"Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якби він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України та мілітаризувати Крим", - заявив Клімкін.

ВІн додав, що РФ крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями.

"Ми спільно з США заявили, що розробка та випробування Росією балістичної ракети РС-26 "Рубіж" на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових можливостей оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" суперечить Договору", - сказав міністр.

"Особливо занепокоєння викликає те, що цей ракетний комплекс був зафіксований під час військових навчань на окупованій території України в АРК", - зазначив він.

Очільник МЗС наголосив, що методичний розвал РФ системи контролю над озброєннями створює небезпечну глобальну безпекову реальність і Україні треба бути до цього готовою.

"Україна завжди була відповідальною та послідовною у сфері нерозповсюдження. Такої позиції дотримуватимося і надалі, але при цьому залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, які необхідні для захисту України та її національної безпеки", - заявив Клімкін.

Він додав, що у новій глобальній безпековій реальності необхідно реалізувати всі можливості для захисту України.

Як  повідомлялося раніше, на початку лютого Міноборони повідомило, що РФ за 250 км від кордону України розгорнула ракетну бригаду з 12 пусковими установками комплексів «Іскандер-М», ракети яких можуть мати на озброєнні ядерні боєголовки (дальність дії - до 500 км). 

11 січня колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко заявив, що у радіус ураження підведених до кордону з Україною російських ракетних комплексів «Іскандер», що можуть бути озброєні ядерними боєголовками, потрапляє Київ.

Разом з тим Романенко зауважив, Україна, своєю чергою, проводить випробування крилатих ракет та ракетних комплексів.

«Ми працюємо над тим, щоб дальність покривала Москву та Санкт-Петербург. Вже є проект, ми над цим працюємо, він просувається. Це запобіжний захід», - додав він.

 



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