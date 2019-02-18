Росія хоче направити захоплених українських моряків на психіатричну експертизу
|11:21 06.03.2019
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|Крым
Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНІАН.
За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.
"Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 "Про поводження з військовополоненими" не передбачає проведення відносно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз", – повідомив Полозов.
Він додав, що, якщо цю експертизу все ж проведуть, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні.
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