Захоплених Росією українських військовослужбовців збираються відправити на психолого-психіатричну експертизу.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНІАН.

За його словами, 5 березня відбулися слідчі дії щодо трьох моряків Сергія Цибізова, Романа Мокряка та Юрія Без’язичного.

"Під час слідчих дій військовополонені і їхні адвокати були ознайомлені з постановою про призначення амбулаторної психолого-психіатричної експертизи. Щодо кожного військовополоненого захист заявив, що третя Женевська конвенція від 12.08.1949 "Про поводження з військовополоненими" не передбачає проведення відносно військовополонених будь-яких психолого-психіатричних експертиз", – повідомив Полозов.

Він додав, що, якщо цю експертизу все ж проведуть, сторона захисту наполягає на забезпеченні присутності адвоката при її проведенні.