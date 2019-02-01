В аннексированном Севастополе 13-й судоремонтный завод завершил средний ремонт морского тральщика "Железняков" проекта 12600, шифр "Рубин".

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили на предприятии.

Работы велись с перерывами, так как предприятие получало более приоритетные заказы.

В пресс-службе Черноморского флота РФ изданию не уточнили, когда завершатся испытания.



На 13-м СРЗ сообщили, что со стороны завода все работы выполнены. Корпус тральщика из маломагнитной стали существенно обновили. "Фактически это новый корпус", – отметил собеседник Mil.Press FlotProm.

Корабль вернется в состав Черноморского флота РФ после проведения необходимых испытаний, уточнил источник издания в ВМФ России. Работы по созданию нового морского тральщика по заказу ВМФ России ведет ЦМКБ "Алмаз", заявил изданию в конце 2017 года гендиректор бюро Александр Шляхтенко.

Справка:

Морской тральщик "Железняков" заложили на Средне-Невском судостроительном заводе 28 февраля 1985 года, 17 июля 1986-го его спустили на воду. Корабль приняли в состав флота 30 декабря 1988 года.



Вооружение "Железнякова" включает 76-мм артустановку АК-176, 30-мм АК-630М, пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3", а также подводный комплекс уничтожения мин, самоходный искатель-уничтожитель, искатель-уничтожитель, тралы (контактный, электромагнитный, акустический), шнуровые заряды.