13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе завершил средний ремонт морского тральщика ЧФ РФ
|11:01 06.03.2019
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|Крым
В аннексированном Севастополе 13-й судоремонтный завод завершил средний ремонт морского тральщика "Железняков" проекта 12600, шифр "Рубин".
Об этом Mil.Press FlotProm сообщили на предприятии.
Работы велись с перерывами, так как предприятие получало более приоритетные заказы.
В пресс-службе Черноморского флота РФ изданию не уточнили, когда завершатся испытания.
На 13-м СРЗ сообщили, что со стороны завода все работы выполнены. Корпус тральщика из маломагнитной стали существенно обновили. "Фактически это новый корпус", – отметил собеседник Mil.Press FlotProm.
Корабль вернется в состав Черноморского флота РФ после проведения необходимых испытаний, уточнил источник издания в ВМФ России. Работы по созданию нового морского тральщика по заказу ВМФ России ведет ЦМКБ "Алмаз", заявил изданию в конце 2017 года гендиректор бюро Александр Шляхтенко.
Справка:
Морской тральщик "Железняков" заложили на Средне-Невском судостроительном заводе 28 февраля 1985 года, 17 июля 1986-го его спустили на воду. Корабль приняли в состав флота 30 декабря 1988 года.
Вооружение "Железнякова" включает 76-мм артустановку АК-176, 30-мм АК-630М, пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-3", а также подводный комплекс уничтожения мин, самоходный искатель-уничтожитель, искатель-уничтожитель, тралы (контактный, электромагнитный, акустический), шнуровые заряды.
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