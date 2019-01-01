В Новороссийск прибудут два боевых корабля ВМС Турции
|10:41 06.03.2019
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|Россия
В Новороссийск 6 марта прибудет отряд боевых кораблей ВМС Турции в составе корвета «Бургадза» и тральщика «Акчай».
Как сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска, в 10:00 мск корабли пришвартуются на причале Морского вокзала, передает PortNews.
У жителей и гостей Новороссийска будет возможность посетить корабли 6 и 7 марта.
Корабли пробудут в Новороссийске до 8 марта. Отход кораблей запланирован на 09:00 мск.
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