Православна церква України звернулася до Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) через тиск на українську церкву на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Про це йдеться у заяві Священного синоду ПЦУ, оприлюдненій на її офіційному сайті, повідомляє УНІАН.

У ПЦУ зазначають, що протягом вже понад п’яти років не припиняються утиски з боку окупаційної російської влади щодо Кримської єпархії, очолюваної архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом.

Зокрема, серед останніх подій - намагання відібрати приміщення, в якому розташовується кафедральний храм святих Володимира і Ольги в Сімферополі, тиск на громаду храму в Євпаторії, а також затримання архієпископа Климента.

Також, йдеться у заяві, «істотно погіршується ситуація» з дотриманням права на свободу совісті та віросповідання в окремих районах Донецької та Луганської областей України (у так званих «ДНР» та «ЛНР»). Зокрема, з 1 березня виникла загроза повної заборони діяльності громад і священнослужителів ПЦУ, повної конфіскації майна громад та депортації священиків з підконтрольної так званій «ДНР» території.

«Враховуючи ці загрози та постійний тиск на духовенство і вірних нашої Церкви на окупованих Росією українських територіях Донбасу та в Криму, звертаємося до Організації Об’єднаних Націй, Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), до країн-гарантів Мінського процесу, до Європейського Союзу та загалом до усіх демократичних країн, міжнародних та міжконфесійних інституцій із закликом вплинути на тих, від кого на цих територіях залежить прийняття рішень, для того, щоби припинити ескалацію гонінь на нашу Церкву», - наголошується у заяві.



