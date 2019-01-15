Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми

09:41 06.03.2019 0 комментариев Молдова

Президент Молдови Ігор Додон вважає існуючу зараз міжнародну обстановку сприятливою для вирішення придністровської проблеми.

Як він заявив в інтерв’ю місцевому телеканалу у вівторок, процес поки гальмується лише в Кишиневі, де після виборів має бути сформований новий уряд, інформує УНН.

“Я вважаю, що справи (у цій галузі) можуть рухатися досить швидко. Я вважаю, що для Російської Федерації, для Євросоюзу і США цей регіон міг би бути хорошим прикладом вирішення заморожених конфліктів. І ми близькі до вирішення”, — сказав Додон і зазначив, що його радники обговорювали концепцію врегулювання з представниками цих країн.

Однак перед цим між урядом, парламентом і президентом в Молдові повинна бути сформована спільна позиція з цього питання, зазначив Додон.

“У концепції нічого не говориться про федералізацію, на якій багато спекулюють сьогодні. У основі (єдиної держави) лежить збалансована зовнішня політика і міжнародно визнаний статус постійного нейтралітету... Без НАТО, іноземних військ і т. д. Ця концепція була дуже добре сприйнята на Сході і Заході”, — зазначив президент.

Переговори щодо врегулювання придністровської проблеми ведуться в форматі “п’ять плюс два” (Молдова, Придністров’я, ОБСЄ, Росія, Україна і спостерігачі від США і ЄС).

Позиція невизнаної республіки полягає в тому, щоб питання політичного врегулювання, що ускладнюють переговори, поки не піднімалися. Замість цього вони пропонують сконцентруватися на знятті взаємних бар’єрів та заходах щодо зміцнення довіри між двома берегами Дністра.



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