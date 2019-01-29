У США розглядається можливість надання озброєння, яке включає військово-морські системи
|09:21 06.03.2019
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|Украина
Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО у Європі генерал Кертіс Скапаротті заявляє, що Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні більше зброї у додачу до раніше надісланих протитанкових ракетних комплексів.
Про це повідомляє американське видання The Hill, передає УНІАН.
Як заявив Скапаротті на засіданні комітету Сенату США з питань збройних сил, питання про надання зброї має ще пройти «політичні обговорення», зокрема, щодо летального озброєння.
За його словами, розглядається можливість надання озброєння, яке включає військово-морські системи, щоб допомогти Україні реагувати на такі інциденти, які сталися минулого року в Керченській протоці.
Також розглядається можливість надання снайперських систем, боєприпасів.
Він наголосив, що українці відповідально ставляться до застосування наданих протитанкових ракетних комплексів «Джавеллін».
«Українці, на мій погляд, добре підготувалися для їхнього використання», - додав він.
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