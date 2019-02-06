США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
|08:41 06.03.2019
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|Турция
США не повинні продавати свій високотехнологічний винищувач F-35 Туреччині, якщо Анкара збирається купувати російську систему протиракетної оборони, заявив командувач військами США в Європі генерал Кертіс Скапарротті.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Генерал Кертіс Скапарротті, глава європейського командування США, заявив, що Туреччина, член НАТО, повинна переглянути свій план покупки S-400 у Росії в цьому році або позбутися інших майбутніх американських військових літаків і систем. Він сказав, що використання Туреччиною російської системи протиповітряної оборони буде становити загрозу для F-35.
Його коментарі є останніми в серії попереджень, які США зробили Туреччини з приводу планів купити S-400. США та інші союзники по НАТО неодноразово скаржилися на покупку, заявляючи, що вона не сумісна з іншими системами союзників і становить загрозу безпеці. Покупка загострила і без того зіпсовані відносини з Анкарою, в тому числі напруженість через війну в Сирії.
За словами Скапарротті, офіційні особи США в даний час знаходяться в Туреччині, пояснюючи потенційні наслідки покупки S-400.
США погодилися продати 100 своїх останніх винищувачів F-35 п'ятого покоління в Туреччину і на даний момент надали два літаки. Але Конгрес в 2018 році наказав затримати майбутні поставки.
Нагадаємо, Туреччина продовжує переговори зі США про Patriot – попри купівлю С-400 в Росії.
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