За п’ять років, що минули з часів незаконної анексії Криму, окупанти перетворили півострів із перлини Чорного моря на чорну діру.

Про це у вівторок під час тематичного семінару в Європарламенті під назвою «Крим. Вкрадений півострів» заявив бельгійський євродепутат, член групи «друзів України» Марк Демесмакер.

Згаданий захід був присвячений п’ятим роковинам російської збройної агресії проти України та тимчасової окупації Криму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я відвідував Крим двічі, ще до його анексії, зрозуміло. В ті часи це був діамант, перлина на Чорному морі. Був вражений його красою та людьми, які мирно жили разом та поважали одне одного. Після п’яти років російської анексії це більше не перлина. Це виглядає як чорна діра. Ізольована, окупована, анексована Російською Федерацією. Там можна побачите те, що й у решті Російської Федерації – жодної свободи слова, переслідування інакомислення, всіх, хто не погоджується з офіційною політикою анексії та окупації, де багато політичних в’язнів знаходяться у в’язницях, як у Криму, так і в Росії», - сказав депутат Європейського парламенту.

Депутат зауважив, що Російська Федерація активно продовжує мілітаризацію півострова. За його словами, подій в Азовському регіоні восени минулого року показали справжні наміри Російської Федерації, - дестабілізувати Україну, завдати їй шкоду, нанести удар, спробувати придушити економіку.

Марк Демесмакер нагадав, що від початку подій Євросоюз відповів на «гібридні» дії Росії проти України чіткою політикою невизнання незаконної анексії Криму та запровадив економічні санкції проти країни-агресора. Європейський політик вислови переконання, що такі санкції будуть продовжені.