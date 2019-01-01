Средняя зарплата, которую получают в оккупированном Крыму, остается ниже российских показателей
|21:01 05.03.2019
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|Крым
Средняя заработная плата, которую получают в аннексированном Крыму, остается ниже показателей страны оккупанта.
Об этом сообщила руководитель т.н. "Крымстата" Ольга Балдина, передают Аргументы Недели - Крым.
Доходы населения России в среднем составляют 32,6 тысячи рублей. В ЮФО показатель ниже – 28 тысяч рублей. При этом в оккупированном Севастополе доход населения составляет 26,8 тысячи рублей, в аннексированном Крыму – 22 тысячи рублей.
По словам Балдиной, средняя зарплата в оккупированном Крыму в 2018 году достигла 29 тысяч рублей. В то же время среднестатистический показатель по стране оккупанту превышает 43 тысячи рублей.
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