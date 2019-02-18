Оккупационные власти Крыма совместно с пограничниками выработали ряд мер, которые должны помешать возможным случаям захвата российских рыбаков в Азовском море, аналогичным задержанию в марте прошлого года сейнера "Норд" и его экипажа.

Об этом во вторник журналистам сообщил Сергей Аксенов, передают Примечания.

"Пиратские действия соседнего государства мы осуждаем. Сделаем максимально все, чтобы ни один рыбак наш не попался больше в такую ловушку. Задача не допустить [захватов], и с пограничной службой проработан ряд мер в части того, чтобы воспрепятствовать рейдерам, пиратам, которые занимаются этим в Азовском море", - сказал Аксенов.

Он также отметил, что экипаж "Норда", который остался без сейнера, будет поддержан "властями" и вопрос с приобретением нового судна для рыбаков будет решен.