Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море
|20:41 05.03.2019
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|Крым
Оккупационные власти Крыма совместно с пограничниками выработали ряд мер, которые должны помешать возможным случаям захвата российских рыбаков в Азовском море, аналогичным задержанию в марте прошлого года сейнера "Норд" и его экипажа.
Об этом во вторник журналистам сообщил Сергей Аксенов, передают Примечания.
"Пиратские действия соседнего государства мы осуждаем. Сделаем максимально все, чтобы ни один рыбак наш не попался больше в такую ловушку. Задача не допустить [захватов], и с пограничной службой проработан ряд мер в части того, чтобы воспрепятствовать рейдерам, пиратам, которые занимаются этим в Азовском море", - сказал Аксенов.
Он также отметил, что экипаж "Норда", который остался без сейнера, будет поддержан "властями" и вопрос с приобретением нового судна для рыбаков будет решен.
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