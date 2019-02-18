Строительство Керченского моста привело к снижению загрязнения Азовского моря.

К такому выводу пришли в управлении океанографии и природоохранных исследований филиала Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АзНИИРХ") после оценки состояния экосистемы моря в 2018 году, - передает Керчь.ФМ.

"Специалисты" провели исследование загрязнений водной толщи, донных отложений и гидробионтов (организмы, приспособленные к обитанию в водной среде – ред.). Научные изыскания доказывают, что содержание в них тяжелых металлов, мышьяка, хлорорганических пестицидов (ХОП) и полихлорированных бифенилов (ПХБ) – ниже среднемноголетних показателей, а загрязнение экосистем нефтепродуктами не превышает уровня предшествующих годов.

"Эксперты" установили выраженную тенденцию к снижению содержания высокотоксичных ХОП и ПХБ в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб — тюльки, хамсы, перкарина, пиленгаса, камбалы-калкан, судака, тарани, бычка-кругляка.