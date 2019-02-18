"Ученые" из оккупированного Крыма заметили - "Керченский мост способен очистить от токсинов Азовское море"
|20:21 05.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Строительство Керченского моста привело к снижению загрязнения Азовского моря.
К такому выводу пришли в управлении океанографии и природоохранных исследований филиала Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АзНИИРХ") после оценки состояния экосистемы моря в 2018 году, - передает Керчь.ФМ.
"Специалисты" провели исследование загрязнений водной толщи, донных отложений и гидробионтов (организмы, приспособленные к обитанию в водной среде – ред.). Научные изыскания доказывают, что содержание в них тяжелых металлов, мышьяка, хлорорганических пестицидов (ХОП) и полихлорированных бифенилов (ПХБ) – ниже среднемноголетних показателей, а загрязнение экосистем нефтепродуктами не превышает уровня предшествующих годов.
"Эксперты" установили выраженную тенденцию к снижению содержания высокотоксичных ХОП и ПХБ в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб — тюльки, хамсы, перкарина, пиленгаса, камбалы-калкан, судака, тарани, бычка-кругляка.
Ещё на эту тему:
Проживающий в оккупированном Крыму среднестатистический мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию
Москалькова поскаржилася в ООН на "утиск прав" кримчан
Чийгоз назвав винуватця всіх арештів і смертей в окупованому Криму
Керченский мост теперь охраняют два десантных катера Росгвардии
"Массандру" планируют продать в начале 2020 года
Денісова через Москалькову вимагає меддопомоги політв’язню Дудці
У посольстві США відреагували на затримання Климента в Криму
Крымчанин отсудил у ПриватБанка огромную сумму
Парадокс: Смертность в оккупированном Севастополе превышает рождаемость, а население выросло на 62 тыс человек
Севастопольці звинуватили Міноборони РФ в анексії нерухомості