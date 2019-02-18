Так называемый "Крымстат" представил данные об ожидаемой продолжительности жизни в оккупированном Крыму. Согласно подсчётам, крымских женщин, в отличие от мужчин, ожидает достаточно долгая жизнь на пенсии.

Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом рассказала на пресс-конференции в Симферополе руководитель "Крымстата" Ольга Балдина.

Общая средняя продолжительность жизни в оккупированном Крыму составит в ближайшем будущем 72 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни в Крыму, по последним данным, составляет 72 года. Для мужчин – 67 лет, для женщин – 76,6 года. Женщины являются лидерами по продолжительности жизни», – оптимистично заметила Балдина.

Как бы там ни было, в "Крымстате" отмечают, что смертность среди жителей аннексированного полуострова в прошлом году снизилась. Если в 2017 году умерли 27,5 тыс человек, то в 2018-м – на 500 человек меньше.

Среди главных причин смертности называются болезни системы кровообращения, онкозаболевания и внешние факторы.

