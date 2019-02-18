Проживающий в оккупированном Крыму среднестатистический мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию
|20:01 05.03.2019
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|Крым
Так называемый "Крымстат" представил данные об ожидаемой продолжительности жизни в оккупированном Крыму. Согласно подсчётам, крымских женщин, в отличие от мужчин, ожидает достаточно долгая жизнь на пенсии.
Как передаёт корреспондент РИА Новый День, об этом рассказала на пресс-конференции в Симферополе руководитель "Крымстата" Ольга Балдина.
Общая средняя продолжительность жизни в оккупированном Крыму составит в ближайшем будущем 72 года.
«Ожидаемая продолжительность жизни в Крыму, по последним данным, составляет 72 года. Для мужчин – 67 лет, для женщин – 76,6 года. Женщины являются лидерами по продолжительности жизни», – оптимистично заметила Балдина.
Как бы там ни было, в "Крымстате" отмечают, что смертность среди жителей аннексированного полуострова в прошлом году снизилась. Если в 2017 году умерли 27,5 тыс человек, то в 2018-м – на 500 человек меньше.
Среди главных причин смертности называются болезни системы кровообращения, онкозаболевания и внешние факторы.
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