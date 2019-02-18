Москалькова поскаржилася в ООН на "утиск прав" кримчан

19:41 05.03.2019 0 комментариев Крым

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет з проханням про сприяння в "захисті прав жителів Криму", які нібито піддаються переслідуванню з боку України.

Про це повідомляє ТАСС.передає Украінска Правда.

За її словами, на жителів окупованого Росією Криму Києвом "оголошено буквально полювання".

Москалькова стверджує, що кримчан на території України арештовують і засуджують.

Також вона обурилася забороною на в'їзд в Україну всім чоловікам-росіянам у віці від 16 до 60 років.

Крім того російський омбудсмен поскаржилася на неможливість отримати шенгенські візи "проживаючими на території Криму громадянами Росії".

"Вони стали заручниками політики. Це несправедливо по відношенню до людей", - вважає уповноважена РФ з прав людини.

Відзначається, що у відповідь Мішель Бачелет нібито пообіцяла вивчити всі ці питання.

Нагадаємо:

На території Криму і Севастополя 16 березня 2014 року відбувся невизнаний світом "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на "референдумі".

Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про "приєднання" Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу ввели економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості".

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

В окупованому Росією Криму російські силовики постійно заарештовують активістів, журналістів, кримських татар.



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