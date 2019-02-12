В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос

19:21 05.03.2019 0 комментариев Молдова

У молдовському Кантемірі правоохоронці розпочали кримінальну справу за фактом шахрайства після того, як виборець поскаржився в поліцію на невиплату йому "винагороди" за відданий голос.

Як повідомляє Deschide, чоловік поскаржився на сусіда за те, що той закликав його з дружиною проголосувати за партію "Шор" в обмін на гроші, передає Європейська Правда.

51-річний житель села Баймаклія у день виборів звернувся в службу 112 зі скаргою, що вони проголосували за партію "Шор", але обіцяних грошей так і не отримали. Обвинувачений сусід заперечує, що між чоловіками була така розмова.

Глава поліції Кантеміра Андрей Сирбу повідомив, що було розпочато кримінальний процес за фактом шахрайства. За його словами, правоохоронні органи ще встановлюють всі обставини інциденту.

Сирбу додав, що чоловік, який звернувся в поліцію, імовірно був п'яний. Раніше він вже поставав перед судом.

Прес-секретар партії "Шор" Аліна Шаргей прокоментувала, що у селі Баймаклія немає територіальної організації партії, а також членів або активістів партії "Шор". Вона додала, що в Баймаклії не проводилася передвиборна агітація на користь партії "Шор".

За підсумками парламентських виборів у Молдові Генеральний інспекторат поліції розслідує близько 50 випадків підкупу виборців.

Популістська партія "Шор", очолювана скандальним бізнесменом Іланом Шором, зайняла четверте місце на парламентських виборах у Молдові. Ілана Шора звинувачують в причетності до крадіжки мільярда євро з банків Молдови.

Шор визнаний винним судом першої інстанції, але лишається на свободі через "затримку" апеляційних слухань (вважається, що це – через його співпрацю з партією влади).



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