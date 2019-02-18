Уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму Людмила Лубина предложила создать фонд помощи семьям жителей полуострова, задержанных украинскими правоохранителями.

"Уполномоченными составлен список из 36 граждан Крыма, которые задержаны, арестованы, находятся под судом (...) Необходимо подумать о создании какого-нибудь фонда поддержки (семей задержанных, - "ИФ"). Может, это будет на государственном уровне", - сказала она во вторник, 5 марта, сообщает Интерфакс.

Как уточнила Л.Лубина, в списке значатся чиновники, депутаты, военнослужащие, общественники.

В качестве примеров она назвала бывшего депутата из Евпатории Сергея Осьминина (задержан СБУ при попытке въезда в Украину весной 2018 года), представителя "самообороны" Александра Саттарова (задержан в 2017 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины), бывших военнослужащих Александра Баранова и Максима Одинцова (осуждены по делу о госизмене и дезертирстве).

По ее словам, единственным случаем, когда "здравый смысл победил", стало "возвращение" в Крым экипажа судна "Норд".

Л.Лубина добавила, что у ее аппарата не хватает ресурсов для поддержания связей со всеми задержанными и для оказания помощи их семьям в Крыму.