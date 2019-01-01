На Симферопольской ТЭС успешно завершено комплексное опробование второго энергоблока.

Об этом сообщили журналистам в "Ростехе", передает Интерфакс.

Проверка под проектной нагрузкой, которая длилась три дня, подтвердила стабильную работу всех систем и оборудования. Следующим шагом станет аттестация и ввод второго блока в эксплуатацию. Совокупная мощность обоих блоков Симферопольской ТЭС составляет 480 МВт.

Ранее сообщалось, что с 25 января первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС - энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура - введены в эксплуатацию. Второй энергоблок Севастопольской (Балаклавской) ТЭС также успешно прошел комплексное опробование, подтвердив стабильные параметры работы, и в настоящий момент проходит итоговая проверка Ростехнадзора. Суммарная мощность двух энергоблоков Севастопольской ТЭС составляет 500 МВт.

"Обе электростанции фактически уже введены в строй и с конца 2018 года стабильно обеспечивают электроэнергией потребителей Крыма и Севастополя. Мы ожидаем ввод второй очереди обеих ТЭС в ближайшее время", - пояснил представитель "Ростеха".

Напомним: Siemens утверждавший, что его ввели в заблуждение, избежавший санкций готов поднять локализацию в РФ ради новых контрактов.