Оккупанты объявили о завершении комплексного опробования газовой турбины Siemens на Симферопольской ТЭС
|18:41 05.03.2019
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|Крым
На Симферопольской ТЭС успешно завершено комплексное опробование второго энергоблока.
Об этом сообщили журналистам в "Ростехе", передает Интерфакс.
Проверка под проектной нагрузкой, которая длилась три дня, подтвердила стабильную работу всех систем и оборудования. Следующим шагом станет аттестация и ввод второго блока в эксплуатацию. Совокупная мощность обоих блоков Симферопольской ТЭС составляет 480 МВт.
Ранее сообщалось, что с 25 января первые очереди Симферопольской и Севастопольской ТЭС - энергоблоки и вся соответствующая инфраструктура - введены в эксплуатацию. Второй энергоблок Севастопольской (Балаклавской) ТЭС также успешно прошел комплексное опробование, подтвердив стабильные параметры работы, и в настоящий момент проходит итоговая проверка Ростехнадзора. Суммарная мощность двух энергоблоков Севастопольской ТЭС составляет 500 МВт.
"Обе электростанции фактически уже введены в строй и с конца 2018 года стабильно обеспечивают электроэнергией потребителей Крыма и Севастополя. Мы ожидаем ввод второй очереди обеих ТЭС в ближайшее время", - пояснил представитель "Ростеха".
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