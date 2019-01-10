Секретар РНБО обговорив із послом Туреччини можливості створення і розвитку спільних проектів в ОПК

18:21 05.03.2019 0 комментариев Украина

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов обговорив із послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гюльдере ситуацію в Причорноморському басейні внаслідок агресії Росії і поглиблення військово-технічного двостороннього співробітництва.

"Окупація Криму змінила паритет сил у Причорноморському басейні", - цитує слова О.Турчинова прес-служба РНБО у вівторок, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він наголосив, що російська агресивна політика в регіоні триває, про що свідчать спроби РФ блокувати українські порти в Азовському морі та захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Співрозмовники також приділили увагу питанню поглиблення військово-технічного двостороннього співробітництва. Секретар РНБО України наголосив, що у наших держав багато перспективних напрямів співпраці у військово-технічній сфері, зокрема, і в питаннях, які мають стратегічне значення для оборони обох країн.

У свою чергу, Я.А.Гюльдере наголосив, що Туреччина не визнає незаконної окупації Криму, і занепокоєна ситуацією у Чорному морі.

За словами посла, Туреччина розглядає співпрацю з Україною в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) не лише в контексті торговельних відносин.

"Ми бачимо потужний потенціал у створенні та розвитку спільних проектів і підприємств", - заявив він.

"Ми вважаємо, що сильна самодостатня Україна може бути кращим партнером для Туреччини на північному узбережжі Чорного моря, і готові вас підтримувати на цьому шляху", - наголосив турецький посол.



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