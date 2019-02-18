Фрегат Черноморского флота страны оккупанта «Адмирал Макаров» сегодня прибыл в аннексированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крым Информ.

«В соответствии с плановой ротацией сил флота экипаж фрегата «Адмирал Макаров» сменил экипаж фрегата «Адмирал Эссен», прошедший накануне черноморские проливы в направлении Средиземного моря», – уточнили в отделе информобеспечения ЧФ.

Экипаж фрегата выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море с ноября 2018 года. В ходе выполнения задач моряки совершили деловой заход в порт Кипра.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» 28 февраля вышел из Севастополя на смену фрегату «Адмирал Макаров» и взял курс на Средиземное море.