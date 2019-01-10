"Науково-виробничий комплекс "Іскра", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", очікує цього року запустити спільне з французькою компанією Thales виробництво засобів радіоелектронної боротьби, а також з ще однією закордонною компанією буде створювати новий зразок багатофункціональної станції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор "Науково-виробничий комплекс "Іскра" Юрій Пащенко на прес-конференції.

"Іскра" є найбільшим підприємством в Україні по розробці та виробництву радіолокаційних станцій різного призначення. "Іскра" працює вже 60 років та її продукція є у 50 країнах світу, і сьогодні "Іскра" відновлює своє місце на ринку шляхом нових зразків озброєння. Цього року ми освоїли новий напрям – контрбатарейні радари. Зараз йдуть держвипробування і повним ходом йде підготовка до серійного виробництва. Також з нами співпрацює в галузі засобів радіоелектронної боротьби французька компанія Thales. Ми очікуємо, що в цьому році ми будемо мати спільне виробництво сучасних зразків, які за своїми тактико-технічними характеристиками перевищують багато існуючих", - сказав він.

Пащенко зазначив, що налагодити роботу по розробці засобів радіоелектронної боротьби вдалося завдяки конструкторам з підприємства "Топаз".

"Ми опанували новий напрям – засоби радіоелектронної боротьби. Для цього ми взяли на роботу конструкторів, який приїхали з окупованої території з підприємства "Топаз". Забезпечили їх житлом та гідною зарплатою", - підкреслив він.

Також, Пащенко повідомив, що підприємство "Іскра" налагодило співпрацю з ще однією закордонною компанією за контрбатарейним радарам.

"За контрбатарейним радарам у нас є співпраця зі світовим гігантом, обсяги продажу військової техніки якого перевищує в чотири рази всі обсяги української військової промисловості. Вчора провели засідання. Наш аванпроект, який ми запропонували для розробки, вони прийняли. Тому будемо разом створювати новий зразок контрбатарейного засобу та оглядової радіолокаційної станції. Так званої багатофункціональної станції", - зазначив він.

Крім цього, Пащенко повідомив, що підприємство "Іскра" у 2018 році наростило обсяг виробництва в 1,7 раза.

"За останні чотири роки ми збільшили обсяг постачання до Збройних сил в 5-7 разів за різними напрямками", - підкреслив він.

Довідка:

Казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра" об'єднує в собі конструкторське бюро та електромашинобудівний завод. Це підприємство спеціалізується на розробці та виготовленні сучасних радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби. З 2011 року входить до концерну "Укроборонпром".



