Греция хочет превратить территорию бывшего афинского международного аэропорта «Эллиникон» в туристическо-деловой и развлекательный комплекс с казино, парковой и пляжной зоной стоимостью в миллиарды евро.

Согласно этой идее, в этом месте должен появиться "прототип Лас-Вегаса", передает news.am со ссылкой на ТАСС.

Ранее начался конкурс на предоставление соответствующих лицензий на создание на территории бывшего аэропорта так называемого Интегрированного развлекательно-курортного комплекса (Integrated Casino Resort - IRC). Он будет включать казино, располагающее 120 игровыми столами и 1200 игровыми автоматами на площади 15 тыс. квадратных метров, пятизвездочный отель на 2 тыс. мест, конференц-центр площадью 12 тыс. квадратных метров, роскошные магазины, а также театр. Помимо этого инвесторы планируют построить на этой территории 8 тыс. жилых апартаментов, несколько отелей, торговые центры, спортивные сооружения, а также пристань для яхт (марину).

Согласно проекту, в черте Афин на огромной территории у моря должен возникнуть комплекс с бухтой для яхт «наподобие того, что имеется в княжестве Монако». Участники его строительства должны представить бизнес-план развития территории в 6,2 млн квадратных метров, включающую территорию бывшего афинского аэропорта, неиспользуемые участки земли и приморское побережье длиной в 3,5 км.