Чийгоз назвав винуватця всіх арештів і смертей в окупованому Криму
|15:01 05.03.2019
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|Крым
Лариса Опанасюк, яка є мамою учасниць дуету ANNA MARIA, і працює на окупантів "заступником голови Ради міністрів Республіки Крим", несе відповідальність за всі арешти і смерті в захопленому росіянами Криму на думку Ахтема Чийгоза
Про це аступник глави Меджлісу кримськотатарського народу, довірена особа кандидата в президенти Петра Порошенка Ахтем Чийгоз заявив телеканалу ATR, передає Depo.ua.
За його словами, в Криму Лариса Опанасюк "дуже активно, з особливою ненавистю до України" працює над новими репресіями проти кримських татар і проукраїнського населення.
"Опанасюк — вона не просто заступник Аксьонова. Вона дуже активний член команди, який, в принципі, бере участь і на совісті якої всі смерті в Криму, арешти, жахи, які чинять колаборанти і Росія", — сказав Чийгоз.
Тому Чийгоз вважає історію з "Євробаченням" показовою.
"Ця історія показова ще й тим, що низку тих, хто повинен був нести на собі відповідальність за такий політичний захід як "Євробачення", потрібно закликати до відповідальності за те, що вони це допустили", — додав він.
Нагадаємо, дует дует Anna Maria пройшов до фіналу українського відбору Євробачення-2019.
Перед фіналом нацвідбору, 22 лютого, журналіст Роман Скрипін вирішив поговорити з дуетом, зокрема про приналежність Криму, але дівчата не змогли відповісти на це питання.
23 лютого під час фінального відбору ведучий і члени журі також запитали співачок про приналежність Криму, від чого останні розплакалися.
Після цього скандалу окупанти Криму запросити дует до себе.
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