Risoil інвестує в розвиток терміналу в Чорноморську $70 млн

16:21 05.03.2019 0 комментариев Украина

Компанія Risoil S.A. інвестує у розвиток терміналу з перевалки наливних і зернових вантажів у морському порту «Чорноморськ» $70 млн. 

Про це заявив генеральний директор групи терміналів Risoil Максим Широков в ході виступу на засіданні Ради регіонального розвитку Одеської області, повідомляють Порти України.

«Ця сума буде інвестуватися в рамках підписаного з АМПУ меморандуму про співпрацю. Адміністрація займається днопоглибленням підхідного каналу до 16 метрів. Для успішної реалізації цього проекту і розвитку порту компанія Risoil вже збудувала нові ємності для зберігання і встановила суднонавантажувальну машину Neuero. Зараз в рамках розвитку державно-приватного партнерства планується будівництво двостороннього пірсу, другої черги морської галереї і резервуарів для сухих вантажів обсягом зберігання 150 тис. кубометрів», — повідомила сайту «Порти України» прес-служба компанії.

В ході засідання Ради регіонального розвитку Одеської області Широков адресував головуючому на засіданні Президенту України Петру Порошенко прохання прискорити ухвалення в другому читанні законопроекту «Про концесії» (№8125), який дозволить спростити і зробити більш прозорими умови державно-приватного партнерства.

У травні 2017 року ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) і ТОВ «СП Рісойл Термінал» підписали меморандум про співпрацю, згідно з яким АМПУ проведе днопоглиблення підхідного каналу та акваторії першого ковша Сухого лиману, а портовий оператор збільшить перевантажувальні потужності терміналу і забезпечить річний експортний вантажопотік не менше 3 млн тонн.

У жовтні 2018 року компанія Adept Group виконала роботи з монтажу суднонавантажувача Neuero SL1000 на терміналі. У вересні 2018 року на терміналі введена в експлуатацію друга станція розвантаження залізничних вагонів.

ТОВ «СП Рісойл Термінал» оперує причалом №11 морського порту «Чорноморськ». Термінал надає послуги з перевалки харчових наливних вантажів з 2001 року. Зерновий комплекс введений в експлуатацію в березні 2016 року.

Risoil S.A. заснована в 2000 році у Женеві (Швейцарія). Основними напрямками діяльності компанії є забезпечення логістики олії, насипних і генеральних вантажів в портах Чорного моря, продаж і виробництво рослинних олій, торгівля зерновими та олійними культурами в контейнерах, зберігання і переробка агропромислових продуктів.

Крім ТОВ «СП Рісойл Термінал» в порту «Чорноморськ», компанія володіє терміналом з перевалки рослинних олій ТОВ «Рісойл Південь» у морському порту «Южний», ТОВ «Морський технічний центр», ПрАТ «Роздільнянський елеватор», Олійнопресовим заводом ТОВ «Біоіл Універсал Україна», олійно-екстракційним заводом «Бісер Олива» (Болгарія) та іншими активами.

Risoil у першому півріччі 2018-2019 маркетингового року (МР, липень 2017 — червень 2018) збільшила перевалку зерна та продуктів переробки у порівнянні з аналогічним періодом 2017-2018 МР на 2,6%, або на 22 тис. тонн — до 874 тис. тонн. Перевалка олії за вказаний період склала 467 тис. тонн.



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