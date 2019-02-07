Європейський суд з прав людини повідомив Україні, що взяв до уваги прохання провести публічні слухання у "кримській" скарзі України проти Росії найближчим часом.

Про це в інтерв'ю Censor.net заявив заступник міністра юстиції Іван Ліщина, який представляє інтереси України у спілкуванні з Європейським судом з прав людини, пише Європейська правда.

27 лютого ЄСПЛ мав намір провести відкрите засідання, розглянувши питання про те, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ. Проте суд ухвалив рішення про перенесення слухань на невизначений наразі термін.

"Нам цього ніяк не пояснили. Ми поставили додаткове питання, теж чітко не відповіли, на коли саме призначено нове засідання, лише сказали, що взяли до уваги наше прохання, щоб це було найближчим часом. Та переглянути рішення відмовилися, ми ж просили все-таки провести засідання у раніше встановлені строки. І зазначили, що сторони подали досить об’ємні матеріали", - сказав він.

За словами Ліщини, у ЄСПЛ просили подавати на слухання "лише те, що там буде безпосередньо розглядатися".

"Встановили розмір – 30 сторінок з можливістю збільшення, якщо є ґрунтовне summary (узагальнення – ЄП). І не вказали обсягу додаткових матеріалів. Ми майже вклалися у вказаний розмір основного тексту, вийшло трохи менше п’ятдесяти сторінок, але ми зробили ґрунтовне summary. І подали досить велику кількість додаткових матеріалів. У росіян подання на сто сторінок і дуже невиразне summary. Обсяг додаткових даних також великий", - розповів він.

"З моменту подачі до дати призначеного розгляду відводилося два місяці. Можливо, судді не встигли, не знаю", - додав Ліщина.