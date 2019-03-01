Незважаючи на те, що тендер на добудову АЕС "Белене" на півночі Болгарії буде відбуватися на ринкових засадах, "Росатом" гарантовано отримає місце щонайменше консультанта.

Про це заявив прем'єр Болгарії Бойко Борисов після переговорів в Софії з прем'єр-міністром Росії Дмитрієм Медведєвим, пише Європейська правда з посиланням на видання "Свободна Европа".

"Борисов заявив, що він (проект - Ред.) буде реалізований за ринковим принципом і незалежно від того, хто переможе, "Росатом" буде співпрацювати", - йдеться у повідомленні.

Будівництво АЕС "Белене" в Болгарії може початися в 2020-2021 роках, а конкуренцію "Росатому" можуть скласти китайська CNNC, американська GE і французька Framatome, сказано в матеріалах прес-служби уряду РФ.

Балканська країна скасувала проект на річці Дунай в 2012 році, не зумівши знайти інвесторів і зіткнувшись з тиском з боку Вашингтона і Брюсселя, які вимагали обмежити свою енергетичну залежність від Росії, яка за контрактом мала здійснити будівництво АЕС.

Софія повинна була заплатити понад 620 мільйонів євро російському "Росатому" за зупинку проекту, але також отримала ядерні частини для двох реакторів потужністю 1000 мегават.

Нагадаєм, дсятки болгар протестували під стінами парламенту проти планів уряду щодо "Белене". За їхніми словами, вигоди від проекту не є достатніми, щоб виправдати інвестиції. Протестувальники заявляли, що проект був джерелом корупції протягом років.

Раніше міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова повідомила, що Софія має намір до кінця лютого розпочати процедуру з вибору стратегічного інвестора для будівництва атомної електростанції "Белене".