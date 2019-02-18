"Азовський пакет" санкцій проти росіян можуть розглянути в Брюсселі у середу

15:21 05.03.2019 0 комментариев Крым

Комітет постійних представників країн ЄС (Coreper), ймовірно, розгляне в середу запровадження санкцій проти кількох росіян, яких в Євросоюзі вважають причетними до інциденту з захопленням українських суден поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє Європейська правда, посилаючись на джерело в Брюсселі агентства Інтерфакс.

"Вирішення питання про обмежувальні заходи, пов'язані з обстановкою навколо Азовського моря, на рівні Ради ЄС на цьому тижні, швидше за все, не буде. Але зате на рівні Coreper це питання може бути розглянуто в середу. Така ймовірність є", - сказав співрозмовник агентства у вівторок.

Рада міністрів ЄС із закордонних справ обговорювала ситуацію в районі Чорного і Азовського морів 18 лютого. Після засідання ради глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні оголосила про досягнення політичної домовленості країн Євросоюзу щодо введення відповідних санкцій.

За інформацією джерел, санкції за "керченський інцидент" будуть додані до списку індивідуальних обмежувальних заходів, термін дії яких закінчується 15 березня і буде продовжуватися на шість місяців.

"В цьому випадку передбачені два окремі юридичні рішення (але це могло б бути об'єднано і в одне рішення), які, тим не менш, можуть бути затверджені Радою в один і той же день", - сказав дипломат.



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