Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
|16:41 05.03.2019
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|Азербайджан
Бакинский международный автовокзальный комплекс восстановил рейсы в Ялту и Самару.
Об этом сообщили сегодня, 5 марта, в аэровокзальном комплексе, передает Вестник Кавказа.
Рейс Баку-Ялта будет выполняться по понедельникам в 11:00, рейс Ялта-Баку по субботам в 15:00.
Рейс Баку-Самара будет отправляться по пятницам в 11:00, Самара-Баку - по четвергам в 12:00.
Стоимость билета из Баку до Ялты составляет 100 манатов, из Баку до Самары – 90 манатов, для проезда детей от 5 до 10 лет необходимо оплатить половину стоимости билета, проезд детей до 5 лет будет бесплатным, - сообщили в комплексе. (1 манат = 38,78 рубля).
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