Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту

16:41 05.03.2019 0 комментариев Азербайджан

Бакинский международный автовокзальный комплекс восстановил рейсы в Ялту и Самару.

Об этом сообщили сегодня, 5 марта, в аэровокзальном комплексе, передает Вестник Кавказа.

Рейс Баку-Ялта будет выполняться по понедельникам в 11:00, рейс Ялта-Баку по субботам в 15:00. 

Рейс Баку-Самара будет отправляться по пятницам в 11:00, Самара-Баку - по четвергам в 12:00.

Стоимость билета из Баку до Ялты составляет 100 манатов, из Баку до Самары – 90 манатов, для проезда детей от 5 до 10 лет необходимо оплатить половину стоимости билета, проезд детей до 5 лет будет бесплатным, - сообщили в комплексе. (1 манат = 38,78 рубля).



Ещё на эту тему:

11:25 01.06.2018
Азербайджан и Украина обсудили транспортное сообщение
17:40 04.01.2018
В Баку открылся еще один центр транспортного обмена
08:15 21.10.2016
Число автобусных рейсов из Баку в города России будет доведено до 15
15:29 25.08.2016
В Баку наблюдается рост цен на автомобили
08:22 26.07.2016
25 июля открылся автобусный рейс Баку-Батуми
16:45 08.07.2016
В Азербайджан будет доставлена для апробации первая модель электробусов
12:44 04.07.2016
Из Баку в Батуми можно будет добраться на автобусе
13:15 24.06.2016
Азербайджан и Россия договорились о взаимном признании обязательств по системе Green Card
08:15 09.06.2016
«АвтоВАЗ» планирует наладить сборку автомобилей в Азербайджане
16:25 08.06.2016
Французское агентство выделило на развитие транспорта Азербайджана 112,5 млн евро – посол
11:49 01.04.2016
В Азербайджане строительные компании и автосервисы начали обманывать граждан – экономист
16:48 23.03.2016
Оплатить проезд в автобусах Баку можно будет посредством банковских карт
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
08:41 05.03.2019
Громадяни Молдови підтримали скорочення кількості депутатів парламенту
19:21 04.03.2019
Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой
15:41 04.03.2019
Літак-розвідник США здійснив польот поблизу невизнаного Придністров’я / Фото
Все новости страны
Россия Россия
18:01 05.03.2019
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
14:41 05.03.2019
Российские моряки получат на вооружение "самообучающиеся морские минные поля"
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
Все новости страны
Украина Украина
21:01 05.03.2019
Средняя зарплата, которую получают в оккупированном Крыму, остается ниже российских показателей
20:41 05.03.2019
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море
20:21 05.03.2019
"Ученые" из оккупированного Крыма заметили - "Керченский мост способен очистить от токсинов Азовское море"
20:01 05.03.2019
Проживающий в оккупированном Крыму среднестатистический мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс