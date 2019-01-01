Бакинский международный автовокзальный комплекс восстановил рейсы в Ялту и Самару.

Об этом сообщили сегодня, 5 марта, в аэровокзальном комплексе, передает Вестник Кавказа.

Рейс Баку-Ялта будет выполняться по понедельникам в 11:00, рейс Ялта-Баку по субботам в 15:00.

Рейс Баку-Самара будет отправляться по пятницам в 11:00, Самара-Баку - по четвергам в 12:00.

Стоимость билета из Баку до Ялты составляет 100 манатов, из Баку до Самары – 90 манатов, для проезда детей от 5 до 10 лет необходимо оплатить половину стоимости билета, проезд детей до 5 лет будет бесплатным, - сообщили в комплексе. (1 манат = 38,78 рубля).