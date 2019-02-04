Морской комплекс "самообучающихся минных полей" пройдет завершающую стадию испытаний в 2019 году.

Параллельно разрабатывается концепция применения новых минных полей, сообщает Крыминформ со ссілкой на главній штаб ВМФ России.

«Эти высокотехнологичные боеприпасы обладают возможностями распознавать корабли, подводные лодки и даже суда на воздушной подушке по звуку, магнитному полю и магнитоакустическому «портрету». Блок управления минным полем оснащен элементами искусственного интеллекта и способен самостоятельно принять решение, когда и какую цель взорвать. Комплекс находится «в высокой степени готовности», – отмечает издание.

Сообщается, что рабочее название новой системы – «Поверхность». Это совершенно новая российская разработка. В качестве носителей мин смогут выступать практически все классы боевых кораблей и подводных лодок, морская, тактическая и стратегическая авиация.

Заряды в районе выброски смогут в автоматическом режиме «выстраиваться» в боевой порядок. Каждому заряду может быть поставлена определенная задача. Например, уничтожать только десантные корабли, которые перевозят боевую технику, но не подрывать пустые. Интеллектуальное минное поле сможет самостоятельно перестраиваться под новые боевые задачи. Например, при групповой атаке они будут игнорировать тральщики и взрывать более крупные корабли.

Отличать свои корабли от чужих можно будет с помощью специального алгоритма, который определяет тип корабля. Для идентификации целей в программное обеспечение закладываются акустические портреты своих кораблей и кораблей противника. Эти своеобразные «паспорта», которые помогают с высокой долей вероятности понять, какой корабль или субмарина находится в зоне поражения. В итоге свой корабль будет передвигаться по минному полю в полной безопасности, а вражеский будет уничтожен.