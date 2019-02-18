Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 заступили на "охрану" черноморского побережья и акватории у Керченского моста.

Как сообщила пресс-служба Росгвардии, сегодня, 5 марта катера совершили переход из Севастополя в Керчь, передает Кріминформ.



Сообщается, что катера прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья.

Ранее сообщалось, что расположенные в оккупированном Севастополе подразделения Росгвардии получили два транспортно-десантных катера.

Новые катера оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют морякам совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Суда БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.