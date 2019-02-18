Керченский мост теперь охраняют два десантных катера Росгвардии
|14:21 05.03.2019
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|Крым
Высокоскоростные транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 заступили на "охрану" черноморского побережья и акватории у Керченского моста.
Как сообщила пресс-служба Росгвардии, сегодня, 5 марта катера совершили переход из Севастополя в Керчь, передает Кріминформ.
Сообщается, что катера прошли ходовые испытания в оккупированном Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья.
Ранее сообщалось, что расположенные в оккупированном Севастополе подразделения Росгвардии получили два транспортно-десантных катера.
Новые катера оснащены навигационными и радиотехническими системами, которые позволяют морякам совершать длительные маневры даже при плохой погоде. Суда БК-16 при сложных погодных условиях способны выполнять маневры на скорости до 80 км/час.
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