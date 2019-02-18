Заступник міністра юстиції Іван Ліщина заявив, що єдиний спосіб повернути арештованих у Росії українських моряків - діяти через Європейський суд з прав людини.

Про це повідомляється в його інтерв'ю виданню "Цензор", пише "День".

Відповідаючи на питання, чи може Україна зробити щось ще, окрім звернення до ЄСПЛ, для звільнення українських військовополонених, Ліщина зазначив, що не бачить такої змоги.

"Я не бачу такої змоги. У рамках власне міжнародних процедур Європейський суд єдиний, що має хоч якусь юрисдикцію займатися такими питаннями. Це безпосередньо не його тема, він не має завдання захищати Женевську конвенцію. До того ж сама конвенція не передбачає прямої можливості звертатися до будь-яких судів. Та ми знайшли шлях, як поставити питання щодо ситуації з нашими моряками перед Європейським судом", - зазначив заступник міністра.

Він сподівається, що рано чи пізно Україна отримає рішення від ЄСПЛ.

"Немає якось надсуду, який би вирішив усі питання. І немає надполіції, яка б змусила виконувати рішення такого суду. Є певні елементи у вигляді Радбезу ООН, в якому Росія має постійне представництво та право вето. Європейський суд з прав людини може діяти у межах своєї компетенції, і я переконаний, що рано чи пізно, але ми отримаємо від нього рішення… Рішення ЄСПЛ має вагу саме в тому, що якщо воно є, то будь-яке розв’язання проблеми можливе лише в рамках виконання цього рішення. Росія не може сказати: давайте забудемо про це рішення і будемо робити, як нам подобається", - підкреслив Ліщина.

Разом з тим замглави Мінюсту зазначив, що не слід очікувати звільнення наших моряків одразу після рішення ЄСПЛ.

"Для нас дуже важливе рішення Європейського суду щодо ситуації з нашими моряками, але це не панацея. Не потрібно очікувати, що його завтра приймуть - і їх одразу звільнять. Не завтра і не одразу", - додав він.