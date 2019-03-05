В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
|13:21 05.03.2019
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|Румыния
Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина.
Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, пишет LB.ua.
Украинские пограничники наркотиков не заметили.
Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.
Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.
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