В Румынию пітались ввезти 84 кг героина

13:21 05.03.2019 0 комментариев Румыния

Румынские силовики задержали автомобиль с немецкими номерами, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина.

Об этом говорится на сайте румынского директората по расследованию организованной преступности и терроризма, пишет LB.ua.

Украинские пограничники наркотиков не заметили.

Автомобиль пересек румынскую границу утром 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. Пограничники нашли в машине тайник под пассажирским сиденьем, где было 167 упаковок с наркотиком.

Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток, меру пресечения будет рассматривать местный суд.



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