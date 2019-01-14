Суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» спустив на воду вже четвертий лінійний буксир проекту POSS-115.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу компанії.

Буксир пройшов всі випробування, підготовчі роботи та був уведений в експлуатацію. Відтепер буксирний флот судноплавної компанії «НІБУЛОН» налічуватиме 10 лінійних буксирів проекту POSS-115. Перші буксири NIBULON-5 та NIBULON-6 цього проекту були збудовані на нібулонівській верфі у 2014 році.

Судна цього проекту мають довжину 37,2 м, габаритну осадку 2,54 м, сумарну потужність головних двигунів 1880 кВт (близько 2500 к. с.) та швидкість в 11 вузлів. Серед постачальників основного обладнання буксира такі компанії, як Mitsubishi (головні двигуни), Volvo-Penta (дизель-генератори), Rolls-Royce (гвинто-стернові колонки), Viessmann (водогрійний котел), DMT (палубне обладнання) та ін.

Відтепер працівники компанії зосередиться на будівництві найбільшого в історії незалежної України судна – самохідного 140-метрового плавкрана зі сховищем для зберігання на 10 тис. тонн, спуск якого заплановано на квітень цього року. Паралельно з цим виконуються роботи на трьох буксирах проекту POSS-115 а проводиться поточний ремонт флоту.