“НІБУЛОН” спустив на воду четвертий буксир

13:01 05.03.2019 0 комментариев Украина

Суднобудівно-судноремонтний завод «НІБУЛОН» спустив на воду вже четвертий лінійний буксир проекту POSS-115.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на прес-службу компанії.

Буксир пройшов всі випробування, підготовчі роботи та був уведений в експлуатацію. Відтепер буксирний флот судноплавної  компанії «НІБУЛОН»  налічуватиме 10 лінійних буксирів проекту POSS-115. Перші буксири NIBULON-5 та NIBULON-6 цього проекту були збудовані на нібулонівській верфі у 2014 році.

Судна цього проекту мають довжину  37,2 м, габаритну осадку 2,54 м, сумарну потужність  головних двигунів 1880 кВт (близько 2500 к. с.) та швидкість в 11 вузлів. Серед постачальників основного обладнання  буксира такі компанії, як Mitsubishi (головні двигуни), Volvo-Penta (дизель-генератори), Rolls-Royce (гвинто-стернові колонки), Viessmann (водогрійний котел),  DMT (палубне обладнання) та ін.

Відтепер працівники компанії зосередиться на будівництві найбільшого в історії незалежної України судна – самохідного 140-метрового плавкрана зі сховищем для зберігання на 10 тис. тонн, спуск якого  заплановано на квітень цього року.  Паралельно з цим  виконуються роботи на трьох буксирах проекту POSS-115 а проводиться поточний ремонт флоту.



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