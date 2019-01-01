Морська охорона Державної прикордонної служби України оголосила одразу декілька тендерів з ремонту двигунів 457К котрі встановлюються на малі катери проекту 50030.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Станом на зараз Морська охорона оголосила два тендери для ремонту судових двигунів 457К для катерів проекту 50030 – чотири одиниці у Одеському загоні Морської охорони та один для Маріупольського загону Морської охорони.

Також один тендер стосується купівлі нового двигуна 457К для катеру проекту 50030 з Маріупольського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Малий катер Морської охорони проекту 50030 “Калкан” серійно виготовлявся на суднобудівному підприємстві “Море” у Феодосії.

На перших катерах встановлювались двигуни 457К, на подальших його модифікаціях почали встановлювати також іноземні силові установки.

Короткі технічні характеристики: водотоннажність: 7,8 тонн, довжина: 10,6 метрів, швидкість: 30 вузлів, екіпаж: 2 осіб+6 осіб десанту.