Чотири країни відчувають загрози у Чорному морі з боку РФ
|12:21 05.03.2019
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|Крым
У Чорному морі загрозу з боку Росії відчуває не лише Україна, а й Румунія, Болгарія, Грузія і Туреччина.
Про це в інтерв'ю “Новинарні” заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко, повідомляє Укрінформ.
“...В Чорному морі загрозу відчуває не лише Київ. Її усвідомлюють Румунія і Болгарія, чітко знає Грузія, як і Туреччина — берегиня конвенції Монтре. У чорноморських столицях бачать: зростаючий мілітарний потенціал Росія застосовує не просто для зміни балансу сил, а задля силової анексії економічних потенціалів суверенних держав. Ми це добре відаємо на практиці— РФ захопила наші родовища природного газу й загалом за п’ять років незаконно видобула майже 10 млрд кубометрів блакитного палива. А ще — втрати в портах Маріуполь і Бердянськ”, - наголосив Петренко.
За його словами, за минулий рік низка країн перевели Росію із ступеня виклику у ступінь загрози. Тому події, які відбуваються, підтверджують, що вступ України до НАТО це не лише українське питання.
“Це питання і їхніх національних інтересів, що вже перебувають під серйозними викликами. Це стосується Східної Європи, країн Балтії, Білорусі, Молдови, Чорноморського басейну. Це випливає з останніх рішень РФ про вихід з договору про ракети середньої і малої дальності”, - підкреслив заступник міністра, додавши, що до понад 100 ракет морського базування, які є в окупованому Криму, тепер додано комплекси «Іскандер» з такими ж крилатими ракетами наземного базування.
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