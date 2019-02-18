На 30 полигонах ЮВО зенитчики отрабатывают прикрытие войск от массовых атак беспилотников

12:01 05.03.2019 0 комментариев Крым

Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) страны-агрессора отработают прикрытие войск от массовых атак беспилотников условного противника.

Учения пройдут на полигонах в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Крыму и республиках Северного Кавказа, сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

В пресс-службе сообщили, что в войсках ЮВО стартовал полевой выход соединений и воинских частей ПВО, который продлиться в течение месяца. Впервые в программу полевого выхода войсковых подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа включены нормативы по отражению массовых атак беспилотных летательных аппаратов. Зенитчики выполнят поставленные задачи с применением зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска», зенитных артиллерийских комплексов ЗСУ-23-4 «Шилка», зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», «Тор-М», «Бук-М3», «Оса», а также Стрела-10М.

Отработка учебной задачи осуществляется во взаимодействии с подразделениями радиоэлектронной борьбы. В ходе полевого выхода боевые расчеты комплексов ПВО совершенствуют свои навыки по инженерному оборудованию местности, подготовке позиций и техники к ведению обороны от средств нападения воздушного противника.

Военнослужащие совершили многокилометровый марш к месту проведения практических мероприятий. "Мероприятия боевой подготовки проводятся на 30 полигонах, расположенных на территориях Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев, Крыму, республик Северного Кавказа: Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгеи", – добавили в пресс-службе.

На завершающем этапе полевых выходов с подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Боевые расчеты отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.



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