"Массандру" планируют продать в начале 2020 года

11:41 05.03.2019 0 комментариев Крым

Процедура, связанная с акционированием и дальнейшей продажей крупнейшего в оккупированном Крыму винодельческого предприятия "Массандра", может быть завершена в начале 2020 года. 

Об этом сообщил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксёнов, передает Крыминформ.

"Пока приватизация подразумевает акционирование. Скорее всего, в дальнейшем Массандра будет выставлена на продажу. После того, как будет полностью проведено акционирование. Огромное количество объектов, которые надо инвентаризировать, это большой объем работы. Министерство имущественных и земельных отношений план формирует, в течение недели этот план будет сформирован. Скорее всего, это будет первый квартал 2020 года, в этом году мы не успеем, скорее всего», - цитирует Аксенова издание. 

Аксенов отметил при этом, что сейчас у Массандры свыше 11 тысяч гектаров земли и "несколько десятков тысяч объектов", которые нужно инвентаризировать.

25 февраля 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче производственно-аграрного объединения (ПАО) «Массандра» из федеральной в собственность оккупированного  Крыма.

Вопрос приватизации Массандры будет приниматься на уровне "министерства имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма и "профильного комитета госсовета Крыма", сообщил ранее т.н. "спикер регионального парламента" Владимир Константинов.

"Министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анюхина сообщала Крыминформу, что в устав предприятия Массандра внесут изменения, связанные со сменой учредителя. На эту процедуру может потребоваться до полутора месяцев.

После аннексии Крыма  Россией предприятие «Массандра» было "национализировано". Постановлением "Совмина" 21 октября 2014 года государственный концерн "Национальное производственно-аграрное объединение Массандра", включая имущество госпредприятий «Ливадия» (кроме 12,32 га виноградников в селе Оползневое), «Гурзуф», «Таврида», «Алушта», «Малореченское», «Морское», «Судак», «Приветное» передан в состав Федерального государственного унитарного предприятия «Производственно-аграрное объединение «Массандра» управления делами президента РФ.



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