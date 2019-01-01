Оккупанты заявляют об угрожающем нацбезопасности росте фальсифицированных продуктов

11:21 05.03.2019 0 комментариев Крым

Доля продуктов питания, изготовленных с нарушением установленных норм, в оккупированном Крыму растет и влияет на качество продукции, поступающей в школы, детсады и больницы, по госзакупкам. 

Об этом заявил "вице-премьер" оккупационного правительства Юрий Гоцанюк, передает Крыминформ.

Он заявил, что масштабы оборота фальсифицированой продукции растут как в оккупированном Крыму, так и по всей Российской Федерации. "Порядка 20-30% в сфере молочных продуктов (не соответствуют нормам) и порядка 60-80% в сфере переработанных мясных продуктов", – рассказал Гоцанюк.

По словам Гоцанюка, результаты лабораторных исследований показали, что продукция нередко содержит ряд "недопустимых компонентов", которые не указываются на упаковке товара. Вице-премьер подчеркнул, что среди них есть растительные жиры, заменители молочного жира, антибиотики и др.

"Такая продукция может представлять определенную опасность для потребителей. За счет низкой себестоимости она имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через систему закупок товаров для государственных нужд массово попадает в детские дошкольные, школьные учреждения, больницы", – отметил Гоцанюк.

Масштабы фальсификации, как считает вице-премьер, могут достигнуть размеров, представляющих угрозу нацбезопасности страны. Гоцанюк подчеркнул, что в адрес вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака было направлено инициативное письмо с просьбой рассмотреть предложение об ужесточении наказания за правонарушения в данной сфере.



Ещё на эту тему:

14:21 15.02.2019
Оккупированный Крым начнет "кормить" Сирию в конце февраля - начале марта
12:45 06.02.2019
Оккупанты объявили козоводство "приоритетом" животноводческой отрасли Крыма
12:47 10.12.2018
В отношении мясокомбината оккупированного Крыма открыли дело за дорогие сосиски для Росгвардии
14:17 15.11.2018
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
17:12 12.11.2018
В крымской "Массандре" похвастались рекордным урожаем винограда
18:02 23.05.2018
Из-за открытия моста через Керченский пролив кубанское молоко полностью вытеснит местную продукцию
13:28 24.04.2018
В Крыму устали от фальсификата из России
15:40 20.04.2018
Сирия хочет кормить оккупированный Россией Крым
17:14 18.04.2018
Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн
03:12 28.03.2018
Оккупанты в Крыму хотят создать хаб для поставок российского зерна в Сирию
10:18 23.03.2018
Крымчане будут снабжать помидорами Югру, хотя самим не хватает
11:07 27.02.2018
В Севастополе не могут справиться с высокими ценами на продукты
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
08:41 05.03.2019
Громадяни Молдови підтримали скорочення кількості депутатів парламенту
19:21 04.03.2019
Российские СМИ: США запустят центры борьбы с «влиянием РФ». Молдова — под американской защитой
15:41 04.03.2019
Літак-розвідник США здійснив польот поблизу невизнаного Придністров’я / Фото
Все новости страны
Россия Россия
18:01 05.03.2019
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
14:41 05.03.2019
Российские моряки получат на вооружение "самообучающиеся морские минные поля"
18:41 04.03.2019
Путін вивів Росію з ракетного договору "до усунення США допущених ними порушень"
17:41 04.03.2019
ЕК заявила о необходимости введения газовой директивы до запуска "Северного потока - 2"
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
09:40 01.03.2019
Біля берегів Кіпру виявили одне з найбільших у світі родовище газу
Все новости страны
Украина Украина
21:01 05.03.2019
Средняя зарплата, которую получают в оккупированном Крыму, остается ниже российских показателей
20:41 05.03.2019
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море
20:21 05.03.2019
"Ученые" из оккупированного Крыма заметили - "Керченский мост способен очистить от токсинов Азовское море"
20:01 05.03.2019
Проживающий в оккупированном Крыму среднестатистический мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс