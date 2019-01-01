Доля продуктов питания, изготовленных с нарушением установленных норм, в оккупированном Крыму растет и влияет на качество продукции, поступающей в школы, детсады и больницы, по госзакупкам.

Об этом заявил "вице-премьер" оккупационного правительства Юрий Гоцанюк, передает Крыминформ.

Он заявил, что масштабы оборота фальсифицированой продукции растут как в оккупированном Крыму, так и по всей Российской Федерации. "Порядка 20-30% в сфере молочных продуктов (не соответствуют нормам) и порядка 60-80% в сфере переработанных мясных продуктов", – рассказал Гоцанюк.

По словам Гоцанюка, результаты лабораторных исследований показали, что продукция нередко содержит ряд "недопустимых компонентов", которые не указываются на упаковке товара. Вице-премьер подчеркнул, что среди них есть растительные жиры, заменители молочного жира, антибиотики и др.

"Такая продукция может представлять определенную опасность для потребителей. За счет низкой себестоимости она имеет значительный ресурс по ценовому демпингу, благодаря чему через систему закупок товаров для государственных нужд массово попадает в детские дошкольные, школьные учреждения, больницы", – отметил Гоцанюк.

Масштабы фальсификации, как считает вице-премьер, могут достигнуть размеров, представляющих угрозу нацбезопасности страны. Гоцанюк подчеркнул, что в адрес вице-премьера российского правительства Дмитрия Козака было направлено инициативное письмо с просьбой рассмотреть предложение об ужесточении наказания за правонарушения в данной сфере.