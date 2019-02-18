ФСБ в оккупированном Крыму задержала украинца и обвинила его в мошенничестве
|11:01 05.03.2019
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|Крым
Сотрудники управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю пресекли "мошенническую деятельность 27-летнего гражданина Украины".
Сообщается, что тот пообещал соотечественнику оформить российское гражданство за 10 тысяч долларов. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.
«Установлено, что мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить ему за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов российское гражданство. Полученными денежными средствами обвиняемый планировал распорядиться по своему усмотрению, не имея ни возможности, ни намерений в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства», – сообщили в пресс-службе.
Гражданан Украины был задержан при получении денежных средств. Следственным отделом УФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Украины, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 159 УК РФ)», – добавили в УФСБ.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из чего можно заключить, что указанный "гражданин Украины" является жителем оккупарованного Крыма. Сообщается, что он "полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием".
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