Сотрудники управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю пресекли "мошенническую деятельность 27-летнего гражданина Украины".

Сообщается, что тот пообещал соотечественнику оформить российское гражданство за 10 тысяч долларов. Мужчина обвиняется в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу оккупационного ведомства.

«Установлено, что мужчина, не являясь должностным лицом органа по вопросам миграции МВД России, предложил 49-летнему гражданину Украины в максимально сжатые сроки (не менее шести месяцев) оформить ему за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов российское гражданство. Полученными денежными средствами обвиняемый планировал распорядиться по своему усмотрению, не имея ни возможности, ни намерений в дальнейшем исполнить взятые на себя обязательства», – сообщили в пресс-службе.

Гражданан Украины был задержан при получении денежных средств. Следственным отделом УФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 27-летнего гражданина Украины, обвиняемого в покушении на мошенничество в крупном размере (часть 3 статьи 30 часть 3 статьи 159 УК РФ)», – добавили в УФСБ.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из чего можно заключить, что указанный "гражданин Украины" является жителем оккупарованного Крыма. Сообщается, что он "полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием".