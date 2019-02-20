Омбудсмен РФ заявила, что политзаключенный Бекиров не жалуется на здоровье

10:41 05.03.2019 0 комментариев Крым

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой 4 марта в Женеве заявила, что удерживаемый в оккупированном Крыму Эдем Бекиров не жалуется на свое здоровье.

Об этом сообщается на сайте российского омбудсмена, передает ATR.

Москалькова сообщила, что Денисова интересовалась предоставлением медицинской помощи Эдему Бекирову, Владимиру Дудке и Павлу Грибу.

«Судебное рассмотрение дела Павла Гриба идет в Ростове-на-Дону, его уже туда перевели, Эдема Бекирова посетили члены ОНК в СИЗО-1 г Симферополя, он не высказывал жалоб на свое здоровья. В отношении Дудки украинский уполномоченный также получил информацию о состоянии здоровья, его также посещали ОНК и уже оказали необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Как сообщалось , 7 февраля «Киевский районный суд» г. Симферополя продлил арест тяжелобольному крымскому татарину Эдему Бекирову до 12 апреля. 26 февраля «суд» в Крыму отклонил апелляцию на продление меры пресечения Бекирову и оставил решение «суда» первой инстанции в силе.

Как известно, Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря 2018 года около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря 2018 года ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».

Эдем Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.



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