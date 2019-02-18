Родные Балуха обеспокоены его исчезновением
|09:31 05.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Родственникам и адвокатам украинского активистаВладимира Балуха до сих пор неизвестно, где он находится.
Об этом родственники Владимира сообщили Крымской правозащитной группе.
“Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю”, — рассказала Наталья Балух.
По состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.
По информации адвоката Ольги Динзе, в колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинца, применяют насилие к заключенным.
Напомним, 13 февраля 2019 года Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО г. Симферополь. 18 февраля его вывезли из Симферополя в СИЗО г. Краснодар. Российский омбудсмен заявила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.
Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова.
Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.
Ещё на эту тему:
Вирок у справі Гриба можуть оголосити вже наступного тижня
Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії
Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму
Українського активіста Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів
РФ відмовила українським консулам у доступі до Кольченка через його "російське громадянство"
Українському консулу дозволили зустрітися з Павлом Грибом
Фігурант «справи українських диверсантів» Володимир Дудка не отримує необхідного медичного лікування
Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ