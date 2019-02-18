Родственникам и адвокатам украинского активистаВладимира Балуха до сих пор неизвестно, где он находится.

Об этом родственники Владимира сообщили Крымской правозащитной группе.

“Мы переживаем за Володю, он без теплых вещей, ведь у меня накануне этапа не приняли в СИЗО Симферополя передачу с продуктами и вещами. У него проблемы с желудком, организм ослаблен длительной голодовкой. Что он там ест, и ест ли вообще, я не знаю”, — рассказала Наталья Балух.

По состоянию на 24 февраля 2019 года было известно, что украинец находится в СИЗО Армавира Краснодарского края. Его адвокат Ольга Динзе сообщила, что крымчанина планируют этапировать в одну из колоний Твери. Но до сих пор местонахождение Балуха родственникам и адвокатам не сообщили.

По информации адвоката Ольги Динзе, в колониях общего режима Тверской области России, куда этапируют украинца, применяют насилие к заключенным.

Напомним, 13 февраля 2019 года Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО г. Симферополь. 18 февраля его вывезли из Симферополя в СИЗО г. Краснодар. Российский омбудсмен заявила, что его везут в одну из колоний РФ для дальнейшего отбывания наказания.

Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Состояние здоровья позволяет ему отбывать наказание в Крыму, а личная безопасность наоборот, при этапировании в РФ подвергается еще большей угрозе, чем на территории полуострова.

Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.