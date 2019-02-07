Виступаючи перед журналістами після зустрічі з прем’єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, глава болгарського уряду Бойко Борісов заявив, що метою його країни є збереження існуючих зараз поставок газу, повідомляє видання Dnes.

Він згадав про долю проекту “Південний потік”, який був заблокований за рішенням Єврокомісії, передає УНН.

За словами Борісова, люди, які не хочуть створення газотранспортного хабу на території країни, є по суті зрадниками. “Вона хочуть, щоб наші інвестиції були закопані в землю, а ми хочемо створення максимально прозорого хабу”, — сказав болгарський прем’єр.

“Якщо в Туреччині газ закінчиться, то наші труби виявляться порожніми. І що нам тоді робити?”, — звернувся Борісов до опонентів проекту трубопроводу.

Також Борісов торкнувся питання нинішніх відносин між Росією і Заходом. За його словами, необхідно повернутися за стіл переговорів, оскільки можливий військовий конфлікт “матиме згубні наслідки для всього світу”.

“Є ті, хто використовують приїзд Медведєва для того, щоб поставити запитання про майбутнє Болгарії: Росія або НАТО. А я хочу, щоб Чорне море було зоною дружби і туризму”, — сказав Борісов.