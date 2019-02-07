Медведєв назвав умову транзиту газу через Україну
|09:21 05.03.2019
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|Украина
Прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв озвучив умови, при яких Росія збереже транзит газу в Європу через Україну після 2019 року, — стабільна політична обстановка і комерційно вигідні умови.
Про це він заявив в інтерв’ю виданню Luxemburger Wort напередодні свого візиту до Великого Герцогства, яке цитує і прес-служба російського прем’єра, повідомляє УНН.
“Ми готові зберегти транзит газу через українську ГТС (газотранспортну систему) і після 2019 року. Звичайно, при дотриманні певних умов, — підкреслив прем’єр. — Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична обстановка”.
Глава уряду запевнив, що Москва не буде відмовлятися після будівництва “Північного потоку — 2” і “Турецького потоку” від поставок за вже діючими трубопроводами. За його словами, це стосується як транзиту через Україну, так і через інші країни.
“Росія як давній і великий постачальник палива прагне диверсифікувати канали транспортування газу на європейський ринок, — підкреслив глава кабміну. — Адже чим більше буде транзитних маршрутів, тим надійніше будуть поставки”.
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