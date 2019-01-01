Більшість громадян Молдови висловилися за скорочення кількості депутатів парламенту з 101 до 61.

Такі остаточні результати консультативного референдуму, що відбувся в Молдові 24 лютого, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в РМ.

Згідно з оприлюдненими Центрвиборчкомом даними, за скорочення кількості депутатів висловилися понад 700 тисяч виборців, проти - трохи більше 200 тисяч.

Виборці, які взяли участь в референдумі, підтримали також ініціативу про відкликання депутатів парламенту, які належним чином не виконують свої депутатські обов'язки.

Згідно із законодавством, Центральна виборча комісія Молдови наділена повноваженнями щодо визнання (або невизнання) результатів референдуму.

Відповідно до затвердженого парламентом регламенту, рішення про відкликання депутатів парламенту повинні прийняти виборці відповідного виборчого округу, а їх рішення, відповідно, має бути затверджене на місцевому референдумі. Після цього парламент приймає рішення про позбавлення депутатського мандата.

Явка на референдумі склала 40% при необхідному мінімумі в 33,3%.