Адвокати, які представляють інтереси полонених українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, формують перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Укрінформ.

«В даний час наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямку», - написав він.

Також Полозов зазначив, що «з першого дня військовополонені зазнали жорсткого психологічного тиску. З кожним з них проводили «бесіди» з метою отримати визнання своєї вини у скоєному злочині, або свідчення на себе або бойових товаришів. До деяких з них підселили «спеціальних» співкамерників».

Також він зазначив, що «позиція слідства полягає в тотальній забороні на побачення і телефонні переговори військовополонених з рідними». Проте, моряки вже написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення. «Цю стіну ми проб'ємо все одно», - переконаний Полозов.