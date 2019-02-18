До полонених моряків підселили «спеціальних» співкамерників
|08:21 05.03.2019
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|Крым
Адвокати, які представляють інтереси полонених українських моряків, захоплених Росією в Керченській протоці, формують перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ.
Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає Укрінформ.
«В даний час наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямку», - написав він.
Також Полозов зазначив, що «з першого дня військовополонені зазнали жорсткого психологічного тиску. З кожним з них проводили «бесіди» з метою отримати визнання своєї вини у скоєному злочині, або свідчення на себе або бойових товаришів. До деяких з них підселили «спеціальних» співкамерників».
Також він зазначив, що «позиція слідства полягає в тотальній забороні на побачення і телефонні переговори військовополонених з рідними». Проте, моряки вже написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення. «Цю стіну ми проб'ємо все одно», - переконаний Полозов.
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Адвокати українських військовополонених моряків готують пакет документів для подання індивідуальних скарг до ЄСПЛ
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