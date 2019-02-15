США продовжили на рік антиросійські санкції через агресію проти України
|08:01 05.03.2019
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|Крым
Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про продовження ще на рік санкцій проти Росії, запроваджених через агресію Москви проти України.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Білого дому, повідомляє Громадське.
Зазначається, що дії й політика РФ — анексія Криму та агресія на Донбасі — «як і раніше представляють надзвичайну загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики Сполучених Штатів».
Раніше ЗМІ повідомляли, що санкції США за агресію в Керченській протоці стосуватимуться «Північного потоку-2».
Як повідомлялось, США та ЄС майже узгодили пакет санкцій проти Росії за агресію у Керченській протоці.
За даними Bloomberg, санкції Заходу коштували Росії 6% ВВП.
Перші санкції проти РФ за анексію Криму та війну на Донбасі США запровадили у 2014-му. Обмеження торкнулися ключових секторів російської економіки. Під санкції потрапили «Роснафта», газова компанія «Новатек», державні Зовнішекономбанк і Газпромбанк, а також підприємства російського оборонно-промислового комплексу.
16 березня 2014 року на території Автономної Республіки Крим провели невизнаний світовою спільнотою референдум про статус півострова. Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року оголосив про «включення Криму до складу РФ» — таким чином Росія анексувала український півострів. Україна, Європейський союз та Сполучені Штати не визнали результати голосування на так званому «референдумі».
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