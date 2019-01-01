Чи знаєте ви хто саме стоїть за маріонетками квазі-республік? В чиїх кишенях осідають прибутки від тіньових схем в окупованому Донбасі? Хто саме віддає накази та керує військовими операціями бойовиків?

Система управління окупаційними адміністраціями жорстко інтегрована в мережу державного управління Кремля, про це йдеться у відео раследовании опублікованому МТОТ.

Контроль за соціально – економічною сферою окупованих територій здійснює комісія Уряду РФ з питань надання гуманітарної допомоги Сергій Назаров.

Курує напрямок Дмитро Козак, заступник Голови Уряду РФ.

Кремль намагається досягти соціально-економічної «стабільності» за принципом фінансування окупованих територій: 50% - федеральний бюджет; 50% - власні надходження.

Власні надходження квазі-республік забезпечуються за рахунок надходжень від тисяч захоплених державних та приватних підприємств, а також незаконного видобутку природних копалин, зборів з місцевих підприємців.

Ідеологічна та політична складова належить до сфери впливу адміністрації Президента РФ, а саме - Владислава Суркова.

Близько 40 тисяч бойовиків та кадрових російських військових, які зараз знаходяться на окупованих територіях Донбасу, підпорядковуються Південному військовому округу РФ, що територіально охоплює Крим та Донбас. Фактично це означає включення підрозділів бойовиків у військову систему Російської Федерації.

Безпосереднє керівництво округом та військовими операціями на Донбасі здійснюють: Валерій Герасімов, Генштаб ЗС РФ та Ігор Костюков, Головне розвідувальне управління ГШ РФ, Олександр Дворніков, Південний військовий округ РФ.