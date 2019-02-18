Українська сторона через російського омбудсмена Тетяну Москалькову просить надати медичну допомогу українському політв’язню в РФ Володимиру Дудці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Вкотре звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової стосовно стану здоров'я політв’язня Володимира Дудки. Я висловила прохання до пані Москалькової сприяти наданню Дудці та його рідним результатів огляду, забезпечити термінове надання кваліфікованої медичної допомоги, а також належних умов тримання. Чекаю на реакцію", - написала Денісова.

За її словами, російські тюремники не надають українцю належної медичної допомоги, незважаючи на наявність у нього чисельних захворювань і суттєве погіршення стан його здоров’я. Зокрема, за інформацією Омбудсмена, ув’язнений страждає від головного болю та болю у шлунку.

При цьому вона нагадала, що у жовтні 2018 року Володимиру було проведено медичний огляд, але ані йому, ані його рідним досі не надали результати цього обстеження, інформацію про встановлений діагноз і призначене лікування.

Нагадаємо, уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова отримала відповідь від Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової щодо стану здоров’я українського політв’язня Володимира Дудки, якого утримують у СІЗО Сімферополя.