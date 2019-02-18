У посольстві США відреагували на затримання Климента в Криму
|20:21 04.03.2019
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|Крым
У посольстві США в Україні висловлюють стурбованість через затримання архієпископа Климента в окупованому Криму 3 березня.
Про це йдеться в повідомленні дипустанови у Twittеr, передає УНН.
“Ми, як і раніше, глибоко стурбовані вчорашнім затриманням архієпископа Климента в Криму. І хоча його згодом звільнили, такий тип переслідування є неприпустимим. Очікуємо, що Росія поважатиме свободу віросповідання і припинить затримання невинних українців у Криму”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в окупованому Криму 3 березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).
Пізніше в той же день архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента все ж відпустили з відділу “поліції” в окупованому Сімферополі без складання протоколу.
На думку самого Клімента, мета його затримання — завадити відвідати українського політв’язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.
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